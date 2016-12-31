События

18:28 31.12.2016

Сенатор Маккейн верит, что в 2017 году украинские земли удастся освободить от захватчиков

В следующем, 2017 году, украинские территории будут освобождены от захватчиков, убежден американский сенатор Джон Маккейн (John Sidney McCain III, Республиканская партия).

"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", - сообщил он в ходе своей поездки в субботу в Мариуполе.

Д.Маккейн также передал приветствия от американского народа.

"Ваша борьба – это наша борьба, и мы победим вместе", - отметил он.

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