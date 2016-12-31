Порошенко поручил главе Минобороны увеличить доплаты военнослужащим в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты военнослужащим в зоне АТО.

"Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие на первой линии столкновения до 6 тыс.грн, тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, до 2,4 тыс. грн", - сообщил он в субботу в Мариуполе.

Он отметил, что нужно создавать финансовую и материальную мотивацию украинским военнослужащим.