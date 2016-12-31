События

18:26 31.12.2016

Порошенко поручил главе Минобороны увеличить доплаты военнослужащим в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты военнослужащим в зоне АТО.

"Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие на первой линии столкновения до 6 тыс.грн, тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, до 2,4 тыс. грн", - сообщил он в субботу в Мариуполе.

Он отметил, что нужно создавать финансовую и материальную мотивацию украинским военнослужащим.

ВАЖНОЕ

Сенатор Маккейн верит, что в 2017 году украинские земли удастся освободить от захватчиков

Порошенко: Мы выстояли в условиях торговой и транзитной российской блокады, нам удалось восстановить рост

В 2016 году в зоне АТО погибли 211 военнослужащих ВСУ

Украинцы не могут вылететь в Киев из Шарджи из-за метеоусловий, МИД открыл горячую линию

Президент и председатель правления одного из банков подозреваются в растрате минимум 80 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

На контрактную службу в ВСУ пришло 70 тыс. человек, это заменило мобилизацию - Порошенко

Порошенко передал морякам в Мариуполе модернизированный патрульный катер и рассказал о планах системы "АЭРОС"

Порошенко прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морпехов

Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки, есть пострадавшие

В РФ под Новый год сняли связанный с отравлением "Боярышником" режим ЧС

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/32246/delo-gastronoma-1/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить фотоаппарат для подводной съемки
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА