На контрактную службу в ВСУ пришло 70 тыс. человек, это заменило мобилизацию - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Вооруженных силах Украины заключено около 70 тыс. контрактов, что позволило отказаться от частичной мобилизации.

"В этом году задачу укрепления обороноспособности мы решали без мобилизации. Четвертую, пятую, шестую очереди - демобилизовали; они вернулись домой, к мирной жизни, к родным и близким. Вместо же седьмой, восьмой и девятой волн заключено почти семьдесят тысяч контрактов - добровольцев, которые сами записались в ряды ВСУ", - сказал глава государства в Мариуполе (Донецкая обл.) в последний день уходящего года.

По его словам, только благодаря Минским договоренностям Украина выиграла время для перевода армии на профессиональную основу, для ее вооружения, довооружения и перевооружения.