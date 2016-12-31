В 2016 году в зоне АТО погибли 211 военнослужащих ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в уходящем году в зоне проведения антитеррористической операции погибли 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Только на протяжении этого года 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Отдали свою жизнь ха мир и свободы нашего государства, защищая его от агрессора. Склоним головы перед памятью солдат и офицеров, которые отдали свою жизнь за Украину и почтим минутой молчания", - сказал глава государства в Мариуполе (Донецкая обл.) в последний день уходящего года.

Говоря о нынешней ситуации в зоне проведения антитеррористической операции, П.Порошенко заявил, что у врага Украины нет "ничего святого, даже Рождества".

"Хотя интенсивность огня боевиков несколько уменьшилась, никакая тишина, о которой договорились в Минске, так и не настала. А две недели назад, как известно, российско-террористические подразделения пытались захватить два наших опорных пункта в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге. Украинские воины не только отразили атаки врага, но и перешли в контратаку. Нанеся оккупантам серьезные потери, одержали победу, улучшив диспозицию наших войск", - напомнил президент о событиях на Светлодарской дуге.

Кроме того, по его словам, напряженной обстановка остается и в Широкино, где в последнее время враг применяет практически весь спектр вооружения, за исключением реактивной артиллерии.

"За героизм и мужество, самопожертвование и победу - слава морским пехотинцам, которые героически удерживают позиции на Мариупольском направлении. Слава офицерам и солдатам Сухопутных войск - защитникам Светлодарской дуги. Одному из них, 21-летнему лейтенанту Никите Яровому, за чрезвычайные мужество и отвагу, проявленные в бою под поселком Луганским, присвоено звание Героя Украины - увы, посмертно. Имею честь вручить сегодня "Золотую Звезду" маме Героя, Людмиле Владимировне", - отметил П.Порошенко.

Обращаясь ко всем украинцам, в том числе тем, по ту сторону линии разграничения "душей и сердцем с Украиной", президент заверил: "Дорогие наши соотечественники! Российская оккупация – временная. Мы обязательно объединимся. Украина – едина, и мы едины".