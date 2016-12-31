Порошенко передал морякам в Мариуполе модернизированный патрульный катер и рассказал о планах системы "АЭРОС"

Президент Украины Петр Порошенко передал морякам-пограничникам в Мариуполе (Донецкая обл.) модернизированный патрульный катер типа УМС-1000 и проинформировал о совместной украинско-американской разработке системы "АЭРОС" для охраны морских границ государства.

"На празднике не принято появляться с пустыми руками. Поэтому здесь и сейчас моряки-пограничники получают модернизированный скоростной патрульный катер (типа УМС-1000-ИФ)", - сказал президент в Мариуполе, отметив, что несколько часов назад он побывал на передовой и вскоре сможет отметить приближение Нового года совместным обедом с офицерами и солдатами.

По словам главы государства, Украина работает над созданием комплексной системы охраны морских границ и морской экономической зоны. "Примером того, как продвигаемся в решении этой задачи, является обновленный пост технического наблюдения "Мариуполь". Он оснащен новейшей системой раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей. Эта система "АЭРОС" - совместная украинско-американская разработка, изготовленная на одном из предприятий "Укроборонпрома", – рассказал П.Порошенко.

Он отметил уникальность этой системы в том, что "видит" сразу воздух, воду, землю, способна одновременно вести и определять поведение до двухсот целей.

В дальнейшем, по словам президента, планируется произвести и установить еще 5 таких комплексов, которые будут интегрированы в единую государственную информсистему выявления и анализа надводной и воздушной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и в бассейнах Днепра и Дуная.

"Символично, что здесь присутствуют наши друзья, американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар. Для нас чрезвычайно важно, что поддержка Украины Соединенными Штатами носит двухпартийный характер. Что с украинцами в равной степени солидарны как республиканцы, так и демократы; как сенаторы, так и конгрессмены. Это позволяет нам рассчитывать на преемственность, неизменность политики США в отношении Украины - на основе нашей преданности общим евроатлантическим демократическим ценностям", - подчеркнул П.Порошенко.