События

16:18 31.12.2016

Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки, есть пострадавшие

Около семи человек получили травмы, после того, как автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки, сообщают в субботу западные СМИ.

По меньшей мере, три человека находятся в критическом состоянии. Отмечается, что инцидент произошел у станции метро на окраине финской столицы. Водитель автомобиля задержан.

По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным. В полиции склоняются к тому, что это несчастный случай.

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