События

10:46 31.12.2016

Украинские пограничники и полицейские помешали 4 сталкерам попасть в зону отчуждения ЧАЭС

Военнослужащие отдела "Иванков" Житомирского пограничного отряда и сотрудники Национальной полиции заметили и задержали четырех граждан Украины при попытке пересечь заграждение тылового предела зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, нарушителями оказались жители Харьковской, Волынской и Киевской областей в возрасте от 23 до 30 лет. Они пытались проникнуть в зону отчуждения для экстремального туризма и отдыха.

Для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия правового решения задержанные доставлены в подразделение Нацполиции.

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