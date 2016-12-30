События

21:31 30.12.2016

В Киеве тяжело ранены из огнестрельного оружия мужчина и женщина (обновленная)

Мужчина и женщина ранены из огнестрельного оружия возле Дворца спорта в Киеве, в тяжелом состоянии они госпитализированы, сообщает интернет-издание dtp.kiev.ua на странице в Фейсбуке.

"Расстрел в центре Киева: у Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина. В помещении и во дворе огромные лужи крови", - говорится в сообщении. В тяжелом состоянии оба госпитализированы в 17-ю больницу, отмечает издание.

В пресс-службе столичной полиции агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что ранены два человека.

По предварительным данным Нацполиции это произошло в пятницу вечером по улице Эспланадной. "Неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в мужчину и женщину. Потерпевшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. На месте работает оперативно-следственная группа полиции, кинологи и эксперты. Также изъяты гильзы", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацполиции.

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