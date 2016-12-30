В Киеве тяжело ранены из огнестрельного оружия мужчина и женщина

Мужчина и женщина ранены из огнестрельного оружия возле Дворца спорта в Киеве, в тяжелом состоянии они госпитализированы, сообщает интернет-издание dtp.kiev.ua на странице в Фейсбуке.

"Расстрел в центре Киева: у Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина. В помещении и во дворе огромные лужи крови", - говорится в сообщении. В тяжелом состоянии оба госпитализированы в 17-ю больницу, отмечает издание.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

В пресс-службе столичной полиции агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что ранены два человека.

"Это происшествие имело место. Оба пострадавших живы", - указали в пресс-службе, не сообщив других подробностей.