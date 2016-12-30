Экс-инспектор Нацполиции, бравшая деньги за помощь в получении разрешений на "травматы", отделалась штрафом

Дзержинский райсуд Харькова утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и экс-инспектором разрешительной системы райотдела полиции Харькова, обвиняемой в получении денег за обещание помочь в получении разрешений на оружие.

"Признать виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием - ИФ) УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в размере… 21тыс.250грн", - говорится в приговоре, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части решения, были установлены два эпизода, когда обвиняемая требовала и получала 12 тыс.грн. за обещание повлиять на начальника отдела разрешительной службы и начальника управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области, чтобы они приняли решение о выдаче разрешения на спецсредства для отстрела резиновых пуль людям, не имеющих права на получение такого разрешения.

В соответствии с соглашением о признании вины, обвиняемая также лишена права занимать должности в органах власти в течение года.