РФ намерена выслать 35 американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США

МИД РФ предлагает президенту РФ Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из РФ в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - сказал С.Лавров в специальном заявлении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Министр напомнил, что под новые американские санкции подпала ФСБ, и ряд других российских ведомств и физических лиц и санкции также охватили 35 российских дипломатов, которые должны покинуть территорию США до конца дня 1 января.

"Кроме этого, нам запрещено пользоваться собственностью, которая является государственной собственностью РФ. Это одна дача для отдыха наших сотрудников посольства в Вашингтоне и вторая дача для отдыха сотрудников постпредства РФ при ООН", - отметил глава МИД РФ.

"Манеры наших коллег вполне очевидны, и в том, и в другом случае дачи предполагались для того, чтобы дети в период зимних каникул там отдыхали, там лагеря традиционно открываются. Но эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации", - заявил С.Лавров.

В связи с этим, по словам министра, МИД России предлагает запретить американцам в ответ на антироссийские меры пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная. "Предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная. Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке", - заявил С.Лавров.

В минувший четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В частности, госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. "Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев", - говорится в заявлении.

Кроме того, санкции подразумевали закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне использовались "в целях разведки".

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка США значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер. В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Помимо перечисленных лиц, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан. А.Белан в ноябре 2013 года вошел в составленный ФБР список самых разыскиваемых хакеров. По данным ФБР, А.Белан в период с января 2012 года по апрель 2013 года проник в сети трех крупных американских онлайн магазинов, расположенных в Неваде и Калифорнии. По мнению следователей, подозреваемый похитил базы данных, которые содержали информацию и пароли миллионов пользователей.

В феврале 2015 года в ФБР сообщили, что американские власти готовы заплатить $3 млн тому, кто предоставит данные, которые позволят арестовать подозреваемого в кибермошенничестве россиянина Евгения Богачева. Сообщалось, что сотрудникам ФБР ранее удалось выявить и нейтрализовать глобальную сеть зараженных компьютеров под названием Gameover Zeus, нанесшую многомиллионный ущерб бизнесу и гражданам США. Как заявили представители американского ведомства, "многолетнее расследование ФБР выявило группу тесно связанных между собой киберпреступников, которые в основном базировались в России и Украине".

Главным подозреваемым являлся российский гражданин Е.Богачев, который, как полагают в ФБР, вместе с сообщниками нанес ущерб американским компаниям и гражданам США более чем на $100 млн.

По информации ФБР, обвиняемые посредством сети Gameover Zeus перехватывали пароли компаний и рядовых американцев, впоследствии используя их для кражи денег с помощью компьютера жертвы.