СБУ запретила въезд в Украину сыгравшему роль боевика "ДНР" российскому актеру

лужба безопасности Украины запретила на пять лет въезд в Украину российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль боевика т.н. "ДНР" в российском фильме "Военный корреспондент".

Об этом сообщается, в ответе СБУ на обращение председателя Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, размещенном на его странице в соцсети Facebook.

"29 декабря гражданину РФ Яну Цапнику вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - отмечается в ответе СБУ.

Ю.Артеменко добавил, что если Я.Цапник действительно участвует в новогоднем "огоньке" на телеканале "Интер", то вещателю необходимо принять соответствующие меры.

"Надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - отметил он.

Как сообщалось ранее в СМИ, телеканал "Интер" планирует вечером 31 декабря показать телезрителям новогоднее телешоу "Остаемся зимовать", главную роль в котором сыграл российский актер Ян Цапник, который недавно снялся в роли боевика "ДНР" в российском фильме "Военный корреспондент".