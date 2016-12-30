События

09:33 30.12.2016

В санкционный список Минфина США включено руководство ГРУ

США ввели санкции против ряда руководителей ГРУ Генштаба РФ, сообщается на сайте Минфина США.

В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.

Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.

В четверг Вашингтон ввел новые санкции в отношении РФ.

Помимо перечисленных лиц, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан, у которого якобы еще имеется латвийское гражданство, сообщил телеканал "Россия 24".

В ноябре 2013 года радиостанция "Голос Америки" сообщила, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало новый список пятерки самых разыскиваемых хакеров. Среди них - россиянин Алексей Белан, за информацию о котором ФБР предлагает $100 тыс.

По данным ФБР, А.Белан в период с января 2012 года по апрель 2013 года проник в сети трех крупных американских онлайн магазинов, расположенных в Неваде и Калифорнии.

По мнению следователей, подозреваемый похитил базы данных, которые содержали информацию и пароли миллионов пользователей. Базы он разместил на своем сервере и начал переговоры об их продаже.

Как отмечается в сообщении ФБР, А.Белан может находиться в России, Греции, Латвии, на Мальдивах или в Таиланде. Последним предположительным местом нахождения А.Белана тогда считались Афины.

В феврале 2015 года в ФБР сообщили, что американские власти готовы заплатить $3 млн тому, кто предоставит данные, которые позволят арестовать подозреваемого в кибермошенничестве россиянина Евгения Богачева.

Сообщалось, что сотрудникам ФБР ранее удалось выявить и нейтрализовать глобальную сеть зараженных компьютеров под названием Gameover Zeus, нанесшую многомиллионный ущерб бизнесу и гражданам США.

Как заявили представители американского ведомства, "многолетнее расследование ФБР выявило группу тесно связанных между собой киберпреступников, которые в основном базировались в России и на Украине".

Главным подозреваемым является российский гражданин Е.Богачев, который, как полагают в ФБР, вместе с сообщниками нанес ущерб американским компаниям и гражданам США более чем на $100 млн.

По информации ФБР, обвиняемые посредством сети Gameover Zeus перехватывали пароли компаний и рядовых американцев, впоследствии используя их для кражи денег с помощью компьютера жертвы.

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