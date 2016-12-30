События

09:24 30.12.2016

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

В пятницу, 30 декабря, на дорогах украинской столицы ожидается гололедица, сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 30 декабря в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем 1-3° мороза", - отмечается в сообщении.

В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

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