Кабмин разрешил открывать огонь по нарушителям воздушной границы Украины в мирное время

Кабинет министров в среду постановлением №1012 внес изменения в Порядок выполнения задач дежурными силами по противовоздушной обороне Вооруженных Сил в мирное время и разрешил военным открывать огонь по воздушным судам после предупредительного огня. Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба правительства в четверг вечером.

Согласно внесенным изменениям, "дежурные силы применяют оружие и боевую технику после предупредительного огня с пушечного вооружения дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов)". Эти изменения направлены на "прекращение противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции".

В пояснении к документу сказано, что решение принято "для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях" гибридной войны "с Российской Федерацией".