Санкции в отношении России направлены против Трампа - помощник избранного президента

Введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США Дональда Трампа, считает его помощник Келлин Конуэй.

"Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня (ввел новые санкции против РФ - ИФ), является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", - цитирует ее заявление телеканал CNN.

По ее словам, "это не способ мирного перехода власти на демократической основе".

К.Конуэй отметила, что "жаль, нельзя не думать, что здесь замешана политика".

Принятые в отношении России меры она назвала "символическими", выразив надежду, что союзники США "не последуют примеру" Б.Обамы.