События

00:36 30.12.2016

Кабмин Украины выделил помещение Нацагентству по возврату активов

Кабинет министров Украины выделил помещение Национальныму агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Согласно постановлению №1021 от 28 декабря, правительство решило разместить Нацагентство в нежилом помещении общей площадью 732,8 кв. м на втором этаже здания по ул. Бориса Гринченко, 1, в. Киеве.

Помещение предоставляется на условиях аренды, к тому же условиями аренды предусмотрено, что балансодержателю компенсируются фактические расходы, связанные с содержанием здания.

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