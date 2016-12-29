События

22:21 29.12.2016

Госдепартамент США подтверждает высылку из страны 35 дипломатических сотрудников РФ

Госдепартамент США подтвердил, что высылает из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России.

"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Марка Тонера, распространенном в четверг.

Кроме того, говорится в заявлении, "Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство".

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