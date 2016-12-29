Украинская сторона передала "ДНР" 15 человек

Украинская сторона в одностороннем порядке передала представителям отдельных районов Донецкой области 15 человек.

"Только что состоялась передача 15 человек, которые находились под уголовным преследованием в Украине", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

Ранее сообщалось, что передача проходила между городами Горловка и Майорск в нейтральной зоне.

Киев решил в одностороннем порядке передать в ОРДЛО 15 человек, задержанных и осужденных в Украине для активизации процесса обмена.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко ранее заявляла, что Украина в качестве доброй воли передаст 15 лиц, которые будут помилованы указом президента, из списка 228 лиц на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). По ее словам, среди этих людей есть тяжелобольные, люди преклонного возраста, 6 женщин.

Президент Украины Петр Порошенко указом от 20 декабря помиловал девять осужденных.