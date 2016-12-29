События

16:54 29.12.2016

Киевсовет рассмотрит петицию о создании сети общественных туалетов

Электронная петиция за создание сети общественных туалетов в столице набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению, сообщает пресс-служба Киевского горсовета в четверг.

Согласно сообщению, петиция набрала 10,279 тыс. голосов при минимально необходимых 10 тыс. Ее рассмотрит постоянная комиссия Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Автор электронной петиции Сергей Щелкунов отмечает, что туалеты необходимо создать в местах большого скопления людей, таких как станции метро и транспортные узлы, а также у зон отдыха.

"Объекты должны учитывать потребности всех граждан - с особенностями двигательного аппарата, зрения и др. Доступ к объектам может быть реализован на основании платы за пользование, не может превышать половину стоимости единицы социального хлеба", - указал автор петиции.

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