Действенная борьба с коррупцией стала главным результатом работы НАБУ в уходящем году – Сытник

Качественные изменения в борьбе с коррупцией, поддержка международных партнеров и эффективное сотрудничество с гражданским обществом стали основными результатами в работе Национального антикоррупционного бюро Украины в 2016 году, однако осталась нереформированной судебная система и Бюро не получило права на автономное прослушивание.

"2016 год стал первым годом расследований Бюро. Результаты работы, которые демонстрируют детективы – представители новой профессии в системе правоохранительных органов, отобранные по принципам профессионализма и открытой конкуренции – являются убедительными как для гражданского общества, так и для наших международных партнеров", - прокомментировал директор НАБУ Артем Сытник агентству "Интерфакс-Украина" итоги работы Бюро в уходящем году.

По его словам, действенная борьба с коррупцией, эффективное сотрудничество с гражданским обществом и поддержка со стороны международных партнеров стали основными результатами работы Бюро в 2016 году.

Директор НАБУ подчеркнул, что первый год расследований Бюро "засвидетельствовал появление мощной ячейки сопротивления и борьбы с топ-коррупцией в Украине".

А.Сытник напомнил, что в настоящее время детективы Бюро расследуют более 280 уголовных производств, убытки государства по которым составили более 82,5 млрд грн.

По его словам, 44 производства уже находятся на рассмотрении в судах, в отношении 9 человек обвинительный приговор вступил в силу.

"Благодаря раскрытию детективами Бюро коррупционных схем на государственных предприятиях, удалось предотвратить расхищение более 580 млн грн и вернуть на счета государственных компаний более 100 млн грн", - отметил А.Сытник.

Качественные изменения в борьбе с коррупцией, по словам директора Бюро, стал главным результатом работы НАБУ. "Ведь работа НАБУ направлена не только на наказание виновных в коррупционных злоупотреблениях, но и на ликвидацию коррупционных схем, чтобы в дальнейшем на место тех, кто оперировал этими схемами и кого привлекли к ответственности, не пришли новые коррупционеры", - акцентировал внимание А.Сытник.

В качестве примера директор НАБУ рассказал о том, что за три месяца после раскрытия так называемой "газовой схемы" при участии компаний, подконтрольных народному депутату Александру Онищенко, прибыль государственной компании "Укргазвыдобування" достигла 162 млн грн, в то время как за три предыдущих года эта сумма составила всего 25 млн грн. А раскрытие коррупционных схем на ПАО "Укрзализныця" детективы Бюро предотвратили причинение ущерба государственной компании на сумму более 50 млн грн.

В то же время А.Сытник указал и на моменты, которые не способствовали эффективной работе Бюро в 2016 году.

"Среди вызовов, с которыми столкнулось в своей работе Бюро, – нереформированная судебная система, непринятое решение о предоставлении НАБУ права на автономное прослушивание", - сказал он.