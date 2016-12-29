Двое украинских военных погибли, двое ранены в зоне АТО за сутки

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий за сутки двое наших бойцов погибли, двое получили ранения ", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении боевики нарушали режим прекращения огня после обеда. Горячей точкой были окраины Крымского, где противник трижды применил бронетехнику и пулеметы. В самом Крымском – гранатометы. Также провокации фиксировались в районе Станицы Луганской.

Всего за сутки на луганском направлении зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.

На донецком направлении противник обстреливал позиции сил АТО по всей линии фронта, спокойно было лишь в районе Донецкого аэропорта. Не прекращаются обстрелы в районе Светлодарской дуги, суммарно боевики вели огонь около 6-и часов, выпустили 50 минометных снарядов. Стрелковое оружие и гранатометы применялись в районе Горловки. В районе Крутой Балки боевики предприняли попытку штурма, после 30-минутного боя противник отступил.

Всего за сутки на донецком направлении зафиксировано 15 случаев нарушения режима прекращения огня, 3 из них с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении 2/3 обстрелов пришлось на участок Павлополь-Широкино, тут противник применял исключительно тяжелое вооружение. Кроме того, вооруженные провокации фиксировались в Марьинке, Красногоровке, Новотроицком.

Всего на этом направлении за сутки противник 29 раз открывал огонь.