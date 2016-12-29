В Киеве в 2017 г. планируется открытие 10 детсадов – Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в следующем году в столице планируется открыть 10 детских садов.

"В этом году в столице построили и восстановили в целом 7 детсадов. В следующем году планируем открыть 10", - сказал В.Кличко в ходе открытия дошкольного учреждения №791 в Дарницком районе, передает пресс-служба городского головы.

Он отметил, что строительство детсада началось в 1993 году, однако в 1994 году работы были приостановлены. В 2016 году столичная власть возобновила строительство сада.

Детсад рассчитан на 260 детей и 14 групп. Здесь есть помещения для детей раннего и дошкольного возраста, современный бассейн, спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс, две игротеки. Дошкольное учреждение оснащено современными технологиями, в частности серверной, интерактивными досками, внешними и внутренними камерами видеонаблюдения.

На открытии детсада присутствовал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщалось, программа социального и экономического развития Киева на 2017 год предусматривает продолжение строительства детских садов в районе жилмассива Позняки (программой выделено 34,8 млн грн), на ул. Бахмацкой, 35 (13 млн грн) и на ул. Радунской (10 млн грн).