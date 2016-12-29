События

12:30 29.12.2016

950 пострадавших на Евромайдане будут внесены в Реестр льготников в 2017г. - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что 950 граждан, которые пострадали вследствие событий на Евромайдане, будут внесены в Единый государственный реестр граждан, имеющих право на льготы, в 2017 году.

"Пострадавшие вследствие массовых акций гражданского протеста в Киеве в 2013-2014 годах, их всего по Украине 950 человек, но их также будет необходимо внести Реестр", - сказал он в ходе селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросу повышения уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года в Киеве в четверг.

Министр отметил, что соответствующие изменения в Реестр будут внесены в январе-феврале 2017 года.

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