Гройсман называет беспочвенными утверждения о возможном лишении "1+1" лицензии на вещание

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о безосновательности утверждений об угрозе лишения телеканала "1+1" лицензии на вещание.

"Насколько меня проинформировали, угроз невыдачи лицензии нет. Если таких угроз нет, будем считать, что возникло недоразумение", - сказал он журналистам в четверг.

Как сообщалось, в ночь со среды "1+1" обнародовал на своем веб-сайте обращение руководства и сотрудников телеканала к президенту, спикеру парламента и премьер-министру Украины, в котором заявил, что Администрация президента пытается повлиять на Нацсовет по телерадиовещанию для отмены решения о продлении лицензии "1+1".

"В течение последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки", - утверждается в обращении.

Согласно документу, Нацсовет по вопросам телерадиовещания 15 декабря единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала, однако до сих пор лицензия так и не была продлена.

"Со стороны Нацсовета к каналу "1+1" не было никаких замечаний или претензий. Поэтому мы не понимаем, почему в день прекращения действия аналоговой лицензии (29 декабря) и после того, как мы осуществили оплату лицензионного сбора, мы все еще находимся не только в ситуации неопределенности, но и перед угрозой отключения вещания или назначения какого-то нового странного руководства канала, что является нонсенсом для частной компании", - говорится в обращении.

Телеканал "1+1" входит в медиахолдинг "1+1 медиа", который контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" и "Униан-ТВ", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Основным владельцем группы является бизнесмен Игорь Коломойский.