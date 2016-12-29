Киев передаст ОРДЛО 15 человек в четверг – источник

Украина в четверг, 29 декабря, передаст представителям ОРДЛО в одностороннем порядке 15 человек, которые значатся в списке, разыскиваемых ОРДО/ОРЛО.

"Сегодня в одностороннем порядке состоится передача 15 лиц из списка, который предоставила на освобождение другая сторона", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорному процессу.

По словам собеседника агентства, передача состоится в районе Майорска (Донецкая обл.) в четверг днем.

Как сообщила в среду представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева, будет передано 5 человек из Луганска и 10 человек из Донецка. Она также уточнила, что передача состоится с 14.00 до 15.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что для активизации процесса обмена пленными Украина в одностороннем порядке намерена передать 15 человек, задержанных и осужденных в Украине.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко ранее заявляла, что Украина в качестве доброй воли передаст 15 лиц, которые будут помилованы указом президента, из списка 228 лиц на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). По ее словам, среди этих людей есть тяжелобольные, люди преклонного возраста, 6 женщин.

Президент Украины Петр Порошенко указом от 20 декабря помиловал девять осужденных.