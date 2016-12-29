События

10:15 29.12.2016

Телеканал UBR прекращает вещание с 1 января

Телеканал UBR ООО ("ЕС Продакшен Груп") с 2017 года прекратит свое вещание, сообщил главный редактор канала Сергей Шинкарь на своей странице в сети Facebook

"Под елочку - новость, закрыли UBR, сиротинушку", - написал он.

С.Шинкарь добавил, что канал прекратит работу с 1 января, собственники решили сдать лицензию в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. "Даже не пробовали продать", – утверждает он.

Эту информацию подтверждают и другие сотрудники телеканала, передает "Телекритика".

Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко времен президента Виктора Януковича.

Согласно информации на его сайте, собственником 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" на конец 2015 года было ООО "АйДжи Медиа Украина", которое в свою очередь на 100% принадлежало Media Holding Vesti Ukraine Ltd (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, а еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.

"ЕС Продакшен Груп" в 2015 году увеличила выручку на 62,7% – до 29,36 млн грн, а его чистая прибыль сократилась в 4.4 раза – до 0,56 млн грн.

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