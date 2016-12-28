Двух "Кентавров" для ВМС ВСУ заложили на "Ленинской кузне"

На ПАО "Завод "Ленинская кузня" (Киев) состоялась закладка двух бронированных десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр".

Как сообщает в среду пресс-служба Министерства обороны Украины, катера данного типа предназначены для доставки десанта на занятое противником побережье, проведения штурмовых действий и выполнения прочих задач.

"По нашим предложениям были внесены изменения относительно комплектации и вооружения этих катеров. Боевой потенциал будет увеличен", - отметил присутствовавший на мероприятии командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

БДШК "Кентавр" разработан предприятием "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев) и является дальнейшим развитием линейки бронированных катеров "Гюрза" и "Гюрза-М", по сравнению с которыми обладает расширенным функционалом для выполнения специальных задач.

По данным из открытых источников, на базе проекта "Кентавр" могут быть созданы: катер для сил Специальных операций ВСУ; быстроходный катер для Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям; катер огневой поддержки; санитарный катер; пожарный катер.

Вооружение БДШК "Кентавр" может изменяться по требованию заказчика и может включать 2 боевых модуля, состоящих из пулемёта (7,62 или 12,7 мм) и автоматического гранатомёта (30 или 40 мм); мобильную РСЗО под авиационные неуправляемые реактивные снаряды С-8; пусковую установку "Град" (в варианте катера огневой поддержки); морские мины; танковую термодымовую аппаратуру.

Как сообщалось, 6 декабря 2016г в состав ВМС ВСУ вошли два новых артиллерийских катера (Гюрза-М), построенных на стапелях "Ленинской кузни". Катера получили названия "Бердянск" и "Аккерман".

Водоизмещение МБАК "Гюрза-М" - 51,1 тонны, крейсерская скорость - 25 узлов, экипаж – 5 человек, дальность автономного плавания – 900 миль. Катер предназначен для охраны и обороны портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, изоляции участков морского (речного) побережья, защиты судоходства на пограничных реках, содействия Госпогранслужбе в усилении охраны госграницы, участия в спасательных операциях судов и летательных аппаратов, для участия в операциях по борьбе с проявлениями пиратства, незаконной миграции, контрабанды в акватории Черноморско-Азовского бассейна и на реке Дунай, участия в миротворческих операциях ООН и других задач.

7 апреля 2016г на "Ленинской кузнице" были заложены еще 4 "Гюрзы-М", которые также войдут в состав ВМС ВСУ. Всего до 2020г планируется построить до 20 артиллерийских катеров данного типа.