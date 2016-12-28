СБУ провела обыски в "КСГ Банк" по делу о преступном завладении 386млн грн

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией в рамках расследования уголовного производства о противоправном завладении 386 млн грн провела обыски в ОАО "КСГ Банк".

Как сообщает в среду вечером пресс-центр СБ Украины, обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

"Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения", - говорится в информации.

Правоохранители расследуют уголовное производство по ч.4 ст.190 УК (мошенничество). Следствие продолжается.

Основными акционерами банка являлись Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и бывший народный депутат Верховной Рады Украины (V и VI созывов) Александр Шепелев.

В СМИ сообщалось, что в 2012 году в отношении экс-нардепа А.Шепелева было возбуждено дело по обвинению в причастности к расхищению средств Родовид Банка (Киев) на сумму более 220 млн грн, а также в участии в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на 315,3 млн грн.

Объявленный в международный розыск А.Шепелев был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. В августе того же года он и его супруга Галина попросили убежища в этой стране, однако им было отказано.

В ночь на 6 июля 2014 года А.Шепелев сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи в Киеве, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

Помимо причастности к банкротству Родовид Банка, А.Шепелева обвиняют в двух убийствах (банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м) и одном покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году. По трем уголовным производствам экс-народному депутату вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. 20 марта 2015 года он был задержан в России.

30 августа 2016г Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" (Киев) за систематические нарушения в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Как отмечается в сообщении пресс-службы НБУ, в ходе последней проверки НБУ выявил схемы по конвертации безналичных средств в наличность, в которых были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы.

Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физлиц и дальнейший перевод средств в наличность. При этом клиенты были неспособны осуществлять операции в таких объемах, а у некоторых из них паспорта оказались утерянными или они не соответствовали владельцу.

НБУ намерен в ближайшее время предоставить информацию о финоперациях правоохранительным органам.

По данным Нацбанка, общее количество вкладчиков-физлиц банка составляет около 1,2 тыс., из которых около 95% получат вклады в полном объеме.

КСГ Банк работает на рынке Украины с 1993 года, его активы на конец первого квартала 2016 года составляли 445 млн грн, и по этому показателю он занимал 79 место среди 109 действовавших украинских банков, в том числе кредитный портфель – 379,3 млн грн (67 место).