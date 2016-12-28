События

17:43 28.12.2016

Армия полностью перейдет на "контракт" в течение 3-х лет

Вооруженные силы Украины перейдут на контрактную службу до 2020 года, сообщил глава подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

"К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100% армию по контракту" - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

С.Кропивченко уточнил, что всего на службу по контракту планируется набрать 250 тыс. украинцев, "это по нормам мирного времени".

Говоря о процессе набора на военную службу по контракту за текущий год, представитель Минобороны отметил, что в 2016 году на контракт принято больше желающих, чем за последние 15 лет.

"На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тыс. на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тыс. офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет", - сказал он.

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