События

17:08 28.12.2016

За вступление Украины в НАТО проголосовали бы почти три четверти готовых идти на референдум граждан

Наилучшим для Украины вариантом гарантирования безопасности почти половина украинцев считает вступление страны в НАТО, и если бы соответствующий референдум прошел в ближайшее время, то три четверти готовых принять в нем участие поддержали бы это решение.

Согласно обнародованным в среду результатам проведенного фондом "Демократические инициативы им.Илька Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова соцопроса, наилучшим для Украины вариантом гарантирования безопасности 44,1% респондентов назвали вступление в Североатлантический альянс, 26,4% - внеблоковый статус Украины, 6,4% - военный союз с Россией и другими странами СНГ, 3,9% - военный союз с США.

В целом, среди всех опрошенных социологами украинцев идею вступления страны в НАТО поддерживают 47,4%, а против выступают 33,2%. Еще 19,4% респондентов затруднились с ответом.

Вместе с тем, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, то 62,2% украинцев приняли бы в нем участие, почти четверть – нет.

При этом среди тех, кто готов принять участие в таком референдуме, 71,5% проголосовали бы за вступление страны в Североатлантический альянс, 22,7% - против.

В ходе опроса, проведенного 16-20 декабря 2016 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, было опрошено 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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