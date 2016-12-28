События

16:48 28.12.2016

В Германии задержали предполагаемого сообщника берлинского террориста

Власти Германии задержали выходца из Туниса по подозрению в участии в организации теракта в Берлине, сообщает в среду агентство АП.

Имя подозреваемого прокуратура пока не раскрывает. Известно лишь, что ему 40 лет, его удалось разыскать благодаря тому, что его номер телефона был в записной книжке у убитого исполнителя теракта Аниса Амри.

В прокуратуре Германии сообщили, что "дальнейшие следственные действия помогут установить возможную роль задержанного в организации теракта".

Подозреваемого смогут держать под стражей без ордера на арест до вечера четверга, отмечает агентство.

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