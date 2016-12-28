События

16:28 28.12.2016

В Украине среди чиновников значительно вырос уровень владения английским языком – посол США

Посол США в Украине Мари Йованович заявляет, что в Украине значительно повысился уровень владения и использования английского языка среди правительственных чиновников.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, об этом она заявила на официальной встрече с главой государства Петром Порошенко и общественными активистами по итогам Года английского языка в Украине.

М.Йованович отметила, что проекты по изучению английского языка, реализованные в 2016 году, охватили большое количество как детей и молодежи, так и взрослого населения, особенно преподавателей английского языка в маленьких городках Украины. Она также отметила, что эти проекты будут продолжены и в 2017 году.

П.Порошенко рассказал, что в школы Украины приехало 120 волонтеров из 40 стран мира, были открыты летние пришкольные англоязычные лагеря GoCamp, в которых учились 200 тысяч детей из всей Украины. Он высказал убеждение, что в следующем 2017 году около 100 тыс детей смогут принять участие в этой программе.

В целом планируется, что до 2020 года в этой программе примут участие около 1,5 млн. маленьких украинцев. "Это очень амбициозная задача. И очень важно, чтобы оно реализовывалось не только в Год английского языка в Украине, а было продолжено и дальше", - отметил президент.

П.Порошенко подчеркнул, что очень важным является и факт, что английский язык изучать и совершенствовать смогли дети из Донецкой и Луганской областей: за год более 300 школьников с востока Украины смогли побороть языковой барьер и практиковать английский язык. Более 500 переселенцев также приняли участие в пилотном проекте "Деловой английский он-лайн для внутренне перемещенных лиц".

Народный депутат Украины, один из активистов проекта Go Global Мустафа Найем высказал надежду, что обучение в англоязычных лагерях в 2017 году смогут пройти более 600 детей с востока Украины.

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