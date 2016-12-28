Украинцы доверяют волонтерам и военным, но не политикам – опрос

В Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало бы над недоверием, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Самый высокий уровень недоверия украинцы высказали главе Нацбанка Валерии Гонтаревой (-80%), экс-премьеру Арсению Яценюку (-71,6%), главе МВД Арсену Авакову (-71%), руководителю СНБО Александру Турчинову (-61,3%), а также лидеру "Оппозиционного блока" в Раде Юрию Бойко и внефракционному народному депутату Надежде Савченко.

Несколько ниже уровень недоверия украинцев к первому вице-премьеру Ирине Геращенко (-22,2%), омбудсмену Валерии Лутковской (-31,7%), лидеру "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко (-20,5%), а также вице-спикеру Оксане Сыроид и мэру Львова Андрею Садовому.

Политиком года респонденты назвали президента Петра Порошенко (9,5%), премьера Владимира Гройсмана (7,6%), Н.Савченко (6,7%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко (5,7%), лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко (5,3%). 20,4% опрошенных сказали, что нет такой фигуры, которую можно считать политиком года.

Наивысший уровень недоверия из органов государственной власти респонденты высказали в адрес Верховной Рады, государственного аппарата (чиновников), судов, прокуратуры, Национального банка, коммерческих банков, российских СМИ, а также политических партий. Вместе с тем украинцы склонны доверять волонтерским организациям (44,4%), Вооруженным силам Украины (36,3%), добровольческим батальонам (33,7%), Национальной гвардии (28,2%), Государственной пограничной службе (12,1%), общественным организациям (8,5%), а также украинским СМИ (4,7%).

Согласно результатам опроса, 67,1% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, правильным направление развития считают 16,2%. При этом лишь 16,8% опрошенных склоняются к мнению, что Украина способна преодолеть трудности в течение ближайших нескольких лет, а по мнению почти половины опрошенных Украина способна преодолеть существующие проблемы в более отдаленной перспективе.

Событием 2016 года в Украине респонденты назвали антитеррористическую операцию (14,4%), а также повышение коммунальных тарифов (8,5%), введение электронных деклараций (8,2%), освобождение Н.Савченко (6,9%). Событием уходящего года в мире опрошенные украинцы считают выборы в США (37,4%), военное вмешательство РФ в Сирии (11,5%), войны в мире (10,8%).

Результаты социологического исследования показали, что респонденты считают, что ситуация в сфере обороноспособности страны изменилась в лучшую сторону (39,8%).

В то же время большинство опрошенных отметили, что ситуация ухудшилась в экономическом положении Украины (77% респондентов так считают), в уровне благополучия их семей (73%), в ситуации с преступностью (61,7%), а также в сфере здравоохранения (53,6%), уровне цен и тарифов (88,5%), в уверенности граждан в завтрашнем дне (73,9%) в отношении власти к гражданам (58,9%) и граждан к власти (72,4%), а также в уровне стабильности (75%). 73,4% украинцев считают, что ситуация в стране в целом в уходящем году изменилась в худшую сторону.

В ходе опроса, проведенного во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, было опрошено 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.