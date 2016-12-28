Луценко надеется, что дело о госизмене Януковича будет в суде не позднее февраля 2017 г.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассчитывает на то, что Печерский райсуд Киева даст разрешение на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича за государственную измену, и в начале февраля 2017 года начнется судебный процесс.

"Я не имею права никоим образом влиять на суд. Надеюсь, что суд примет единственно возможное законное решение - согласно действующему законодательству позволит процедуру специального, проще говоря, заочного осуждения", - сказал генпрокурор в среду на брифинге в Киеве.

По его словам, в настоящее время расследование близится к завершению. "Как только мы получим решение Печерского суда... мы получим возможность закрыть следствие, предоставить стороне защиты материалы для ознакомления и не позднее начала февраля начать судебный процесс", - прогнозирует генпрокурор.

Ранее Ю.Луценко заявлял, что Генпрокуратура намерена до конца 2016 года передать дело о государственной измене В.Януковича в суд.

27 декабря генпрокурор заявил, что материалы досудебного расследования уголовного производства по госизмене В.Януковича будут переданы в суд в первом квартале 2017 года.