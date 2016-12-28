События

13:11 28.12.2016

Суд отложил рассмотрение ходатайства о заочном расследовании дела Януковича до решения Апелляционного суда о подсудности

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства Военной прокуратуры о даче разрешения на заочное досудебное расследование уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене до принятия решения Апелляционным судом Киева о подсудности данного дела.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в среду адвокаты В.Януковича сначала заявили об отводе прокурора, но судья Кристина Тарасюк не удовлетворила это ходатайство.

Затем сторона защиты предоставила суду информацию о том, что адвокаты экс-президента 26 декабря обратились в Апелляционный суд Киева с тем, чтобы он определил подсудность рассмотрения вопроса о возможности проведения заочного досудебного расследования дела по обвинению В.Януковича в госизмене.

После этого судья приняла решение отложить рассмотрение этого дела до вынесения решения Апелляционным судом Киева.

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