Харьковский инженер, собиравшийся передать в РФ техдокументацию по бронетехнике, заплатит 1,7 тыс. грн штрафа

Коминтерновский райсуд Харькова утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и инженером, собиравшимся передать в Россию специальную техническую документацию военного назначения.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч 1 ст. 333 (незаконченное покушение на нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров военного назначения, международная передача которых подлежит государственному экспортному контролю - ИФ) УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в размере (…) 1700 грн без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части, обвиняемый, будучи инженером-конструктором ГП "Завод им.Малышева" (Харьков), решил передать неустановленным лицам на территории РФ специальную техдокументацию военного назначения (копии ГОСТов, части техпроцесса производства деталей и установки боевого модуля БМ-7 (башня БТР-4Е "Парус"), вооружения БМ-7, справочные данные, относящиеся к описанию технологического процесса производства, в т.ч. военной техники разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова". Разрешения Госэкпортконтроля, необходимого для международной передачи таких документов, у обвиняемого не было.

Мужчина тайком, без разрешения режимно-секретного отдела, выносил документацию с завода и приносил домой. 17 октября, когда обвиняемый выносил очередную часть документов, охрана завода на проходной при осмотре его личных вещей обнаружила и изъяла техдокументацию.

На следующий день обвиняемый добровольно отдал сотрудникам УСБУ в Харьковской области ту часть документации, которую вынес раньше.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.