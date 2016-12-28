Суд начнет рассмотрение дела Царева 31 января

Шевченковский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 31 января 2017 года проведением подготовительного судебного заседания.

"Подготовительное судебное заседание по вышеуказанному уголовному производству состоится 31.01.2017 года в 09 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда г.Киева по адресу: 03680, г.Киев, ул.Дегтяревская, 31-А, 515 каб.", - говорится в сообщении судьи Павла Слободянюка, опубликованном в газете "Урядовый курьер" во вторник.

В сообщении отмечается, что "в случае неявки обвиняемого в суд данное объявление считается надлежащим уведомлением, а уголовное производство будет осуществляться при отсутствии обвиняемого в порядке специального судебного производства".

Согласно сообщению, соответствующее производство №1-кп/761/1211/2016 по обвинению О.Царева по ч.2 ст. 110 и ч.3 ст.109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя) Уголовного кодекса Украины внесено в Единый реестр досудебных расследований 2 марта 2016 года под №2201600000000047.

Как сообщалось, в июне 2014 года Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности бывшего на то время народного депутата из фракции Партии регионов О.Царева. Уголовное производство было открыто по материалам специального досудебного расследования, законченного Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по ч.2 ст. 110 и ч.3 ст.109 УК.

О.Царев обвиняется в том, что в период апреля-мая 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост президента Украины, участвовал в собраниях пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призывал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению пределов территории и государственной границы Украины путем признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" с использованием средств массовой информации.

В марте 2016 года Генпрокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении О.Царева. Он находится в розыске.