События

08:31 28.12.2016

В очередях на границе с Польшей тысяча автомобилей

Тысяча автомобилей стояла в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 часов утра, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Рава-Руська" – 300, в ПП "Краковец" – 230, в ПП "Ягодын авто" – 180, в ПП "Угрынив" – 160, в ПП "Шегини" – 120, в ПП "Грушив" – 70, в ПП "Устылуг" и "Смильныця" – по 60 транспортных средств.

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией 20 транспортных средств.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 10 автомобилей.

На границе с Румынией очередей нет.

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