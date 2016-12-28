Кабмин в среду намерен согласовать план реструктуризации долга ОПЗ перед "Нафтогазом" и утвердить Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины

Кабинет министров Украины на заседании в среду 28 декабря намерен согласовать план реструктуризации долга ПАО "Одесский припортовый завод" перед НАК "Нафтогаз Украины" и утвердить Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данные вопросы на заседании представят глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, соответственно.

Кабмин намерен утвердить перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2017 год, порядок применения специальных мер относительно импорта в Украину легковых автомобилей из Европейского Союза, а также перечень видов продукции, в отношении которых органы государственного рыночного надзора осуществляют такой надзор.

Правительство намерено рассмотреть вопрос обеспечения предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Кабмин намерен передать государственное предприятие "Полиграфический комбинат Украина" по изготовлению ценных бумаг" в сферу управления Министерства экономического развития и торговли.

Правительство намерено утвердить финансовые планы ПАО "Центренерго" и ГП "Объединенная горно-химическая компания" на 2016 год.

Кабмин планирует установить размер денежной помощи для компенсации стоимости путевок санаторно-курортным заведениям и учреждениям оздоровления и отдыха в 2017 году.

Правительство намерено рассмотреть некоторые вопросы въезда, выезда и пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, которые задействованы в организации и проведении международного песенного конкурса "Евровидение".

Также правительство намерено утвердить порядок определения предельного размера расходов на оплату услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом, на основании которого предоставляются субсидии населению.

Кабмин планирует утвердить плана мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Кроме того, правительство рассмотрит кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.