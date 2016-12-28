События

04:57 28.12.2016

Водитель, пытаясь скрыться с места ДТП, попал в еще одну аварию, в результате погиб 8-мимесячный ребенок

В результате двойного ДТП на окраине Харькова погиб 8-мимесячный ребенок, еще три человека госпитализированы.

Как сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Никоненко, авария произошла около 17-10 во вторник.

По его словам, автомобиль Toyota Prado под управлением мужчины 1980-го года рождения, двигаясь по Салтовскому шоссе со стороны окружной дороги в направлении проспекта Юбилейного, совершил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2102, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения ребенок погиб на месте, пассажирка и водитель автомобиля Ваз-2102 были госпитализированы в тяжелом состоянии», - сказал О.Никоненко.

По его словам, по предварительной информации, водитель Toyota Prado попал совершил это столкновение, скрываясь с места другого ДТП, произошедшего около 16-45, в результате которого пострадал водитель другой машины.

"По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его направили в наркоцентр для проведения экспертизы", - сказал О.Никоненко.

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