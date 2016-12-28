СММ ОБСЕ эвакуировала базу из Светлодарска из-за обстрелов

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на два дня вынужденно эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска в связи с обстрелами, говорится в отчете миссии за 22-26 декабря, опубликованном во вторник, 27 декабря.

"Миссия эвакуировала свою передовую базу из Светлодарска 24 декабря из-за близости артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров от базы 23 декабря. Из-за обстрелов были выбиты стекла на верхних этажах здания (базы СММ ОБСЕ – ИФ)", - говорится в отчете.

Представители ОБСЕ вернулись в Светлодарск утром 26 декабря.

С вечера 22 декабря по 23 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 1 150 взрывов в районе Дебальцево и Светлодарска, ранее были зафиксированы 2.3 тыс случаев нарушения договоренностей о прекращении огня.

Кроме того, патруль миссии, дислоцирующийся в Горловке, на контролируемой боевиками территории, зафиксировал в ночь на 24 декабря выходы из БМ 21 "Град".