Суд решил рассматривать в закрытом режиме дело по убийству адвоката Грабовского, сообщила Соколовская

Шевченковский районный суд г.Киева принял решение о закрытом рассмотрении дела по убийству адвоката Юрия Грабовского, сообщила его коллега, адвокат Оксана Соколовская.

"Оснований процессуальный для принятия решения нет, но было и есть желание стороны обвинения и адвокатов обвиняемых - ГВП ГПУ (Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины - ИФ). На этом конец объективного, полного рассмотрения данного уголовного производства. Все будет так, как удобно сторонам в процессе, и приговора законного можно не ждать", - написала она на своей странице в Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, в начале марта 2016 года появилась информация об исчезновении Ю.Грабовского, который защищал военнослужащего ГРУ Генштаба РФ Александра Александрова в киевском суде. Информация о гибели Ю.Грабовского появилась 25 марта. В этот же день заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Ю.Грабовский был убит насильственным путем с достреливанием из огнестрельного оружия. Также, по его словам, в Одесской области был задержан второй подозреваемый в причастности к убийству; он указал на место убийства и погребения тела адвоката.

29 марта А.Матиос обнародовал видео из материалов следствия, на котором Ю.Грабовский заявляет человеку за кадром о том, что больше не будет защищать российского военнослужащего. После убийства Ю.Грабовского О.Соколовская, защищавшая интересы другого российского военнослужащего Евгения Ерофеева, была взята под круглосуточную охрану сотрудниками Службы безопасности Украины.

1 апреля тело Ю.Грабовского было опознано, 2 апреля он был похоронен на Лесном кладбище в Киеве. В конце июля главный военный прокурор сообщил, что убийство адвоката раскрыто.

25 мая состоялась процедура обмена удерживавшейся в РФ народного депутата Надежды Савченко на осужденных на Украине россиян Е.Ерофеева и А.Александрова.

В ноябре О.Соколовская сообщила, что Национальная полиция Украины начала расследование в связи с исчезновением свидетеля по уголовному делу об убийстве Ю.Грабовского Сергея Федосенко.