События

20:05 27.12.2016

Печерский суд в среду приступит к рассмотрению по существу ходатайства о разрешении на заочное досудебное расследование дела Януковича

Печерский районный суд Киева отказал адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича в отводе судьи Кристины Тарасюк, 28 декабря она будет уже по существу рассматривать ходатайство следователя Генеральной прокуратуры о даче разрешения на заочное досудебное расследование уголовного производства по обвинению В.Януковича в государственной измене.

На заседании во вторник другой судья Печерского райсуда отказал защите В.Януковича в отводе К.Тарасюк.

В среду, 28 декабря, в 10.30 она продолжит рассматривать ходатайство Генпрокуратуры уже по существу.

Как сообщалось, накануне защита экс-президента ходатайствовала в Печерском райсуде об отводе судьи К.Тарасюк, после того, как она отклонила ряд их ходатайств (относительно проведения судом допроса В.Януковича в режиме видеосвязи, о допросе участников заседания СНБО Украины 28 февраля 2014 года).

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