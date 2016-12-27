ВСУ должны достигнуть полной взаимосовместимости с подразделениями НАТО

Проект государственной программы развития Вооруженных сил Украины до 2020 года предусматривает последовательный переход украинской армии на евроатлантические стандарты, заявляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Государственная программа направлена на реализацию пяти стратегических целей, которые определены в Стратегическом оборонном бюллетене Украины. Речь идет, в первую очередь, о создании эффективной системы управления Вооруженными силами, об усовершенствовании системы оборонного планирования, приобретении Вооруженными силами необходимых возможностей, создании единой системы логистики и тылового обеспечения, усовершенствовании системы медицинского обеспечения ВСУ, профессионализации украинского войска и системном развитии службы в военном резерве", - сказал врио первого заместителя начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Николай Садеков в ходе брифинга во вторник в Киеве.

По его словам, проект государственной программы определяет задания и мероприятия, которые необходимо реализовать ВСУ для эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности в военной сфере, включая вопрос обороны границ, защиты суверенитета и территориальной целостности, а также последовательного перехода Вооруженных сил Украины на евроатлантические стандарты.

"Главная цель этих усилий - достичь полной взаимосовместимости украинских частей и подразделений с силами Североатлантического альянса", - сказал Н.Садеков.

Он напомнил, что проект государственной программы развития ВСУ до 2020 года разрабатывался при участии представителей Офиса связи НАТО в Украине, проектного офиса реформ Министерства обороны, совета волонтеров, иностранных советников и украинских экспертов.

Ранее во вторник, 27 декабря, Кабинет министров Украины одобрил проект государственной программы развития Вооруженных сил Украины до 2020 года.

Проект программы будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины, а программа будет утверждена указом президента Украины.