Показания экс-депутата Госдумы РФ лягут в основу обвинения Януковича в деле о госизмене

Бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации дал показания украинскому следствию в рамках уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Могу подтвердить слова Руслана Кравченко (прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко – ИФ) о том, что одним из свидетелей, который дал чрезвычайно важные показания, является бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, который давал показания о влиянии подписанного письма с призывом к Путину ввести войска в Украину, на решение Государственной Думы о применении Вооруженных сил РФ за границей", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник в Краматорске.

По его словам, эти показания лягут в основу будущего обвинения.

Как сообщалось, В.Янукович подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 110, 111 (государственная измена и посягательство на территориальную целостность государства).