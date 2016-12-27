События

17:57 27.12.2016

Показания экс-депутата Госдумы РФ лягут в основу обвинения Януковича в деле о госизмене

Бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации дал показания украинскому следствию в рамках уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Могу подтвердить слова Руслана Кравченко (прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко – ИФ) о том, что одним из свидетелей, который дал чрезвычайно важные показания, является бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, который давал показания о влиянии подписанного письма с призывом к Путину ввести войска в Украину, на решение Государственной Думы о применении Вооруженных сил РФ за границей", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник в Краматорске.

По его словам, эти показания лягут в основу будущего обвинения.

Как сообщалось, В.Янукович подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 110, 111 (государственная измена и посягательство на территориальную целостность государства).

ВАЖНОЕ

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Украина"

Участники преступной группировки Януковича, сотрудничающие со следствием, возместили государству сотни миллионов гривень убытков

Луценко обещает рост зарплаты сотрудников органов прокуратуры на 61% в 2017 г.

Начальником полиции Ровенской области назначен В.Присяжнюк

Конвертцентр с годовым оборотом в 100 млн грн разоблачила СБУ в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело Ефремова, скорее всего, будет рассматриваться в суде на Луганщине

На поверхность подняты все три бортовых самописца Ту-154, их состояние приемлемое

Боевики в зоне АТО во вторник совершили 29 обстрелов позиций украинских военных

Омбудсмен Лутковская планирует визиты к заключенным в РФ украинцам Сущенко и Панову

СБУ запретила российскому рэперу L’One въезд в Украину на 3 года

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда недвижимости в Виннице
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА