События

17:18 27.12.2016

Участники преступной группировки Януковича, сотрудничающие со следствием, возместили государству сотни миллионов гривень убытков

Причастные к организованной преступной группировке экс-президента Украины Виктора Януковича, которые пошли на сделку со следствием, уже возместили государству сотни миллионов гривень убытков, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я бы сейчас не хотел разглашать достижения в вопросе заключения сделок с лицами из организованных преступных группировок Януковича, Курченко (бизнесмен Сергей Курченко - ИФ), Клименко (экс-глава Министерства доходов и сборов Александр Клименко – ИФ) - их уже более 10. При этом государство получило уже сотни миллионов гривень возмещения убытков. Тех, кто признал себя членом группировки и в меру своих возможностей возместил материальные убытки государству", - сказал генпрокурор журналистам во вторник в ходе рабочей поездки в Краматорск.

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