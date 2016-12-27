Участники преступной группировки Януковича, сотрудничающие со следствием, возместили государству сотни миллионов гривень убытков

Причастные к организованной преступной группировке экс-президента Украины Виктора Януковича, которые пошли на сделку со следствием, уже возместили государству сотни миллионов гривень убытков, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я бы сейчас не хотел разглашать достижения в вопросе заключения сделок с лицами из организованных преступных группировок Януковича, Курченко (бизнесмен Сергей Курченко - ИФ), Клименко (экс-глава Министерства доходов и сборов Александр Клименко – ИФ) - их уже более 10. При этом государство получило уже сотни миллионов гривень возмещения убытков. Тех, кто признал себя членом группировки и в меру своих возможностей возместил материальные убытки государству", - сказал генпрокурор журналистам во вторник в ходе рабочей поездки в Краматорск.