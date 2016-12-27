События

16:30 27.12.2016

Адвокаты Ефремова по решению суда до 30 декабря включительно должны ознакомиться с материалами его дела

Печерский районный суд Киева ограничил 30-м декабря срок ознакомления с материалами дела в отношении главы фракции Партии регионов в Верховной Раде предыдущего созыва Александра Ефремова для его адвокатов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат А.Ефремова Андрей Смирнов, соответствующее решение было принято на заседании суда 26 декабря по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.

А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания для А.Ефремова до 22 января.

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