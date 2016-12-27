На Погранслужбу Украины в 2017г выделено 7 млрд грн

Государственная пограничная служба Украины получит в 2017 году финансирование в размере немногим более 7 млрд грн, сообщил глава погранведомства Виктор Назаренко.

"В целом на следующий год для Госпогранслужбы выделено чуть более 7млрд грн. Я считаю, что это необходимый минимум для решения наиболее важных потребностей службы", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По словам руководителя погранведомства, этот бюджет обеспечит то повышение зарплат пограничникам, которое произошло в нынешнем году, а также позволит решать проблему обеспечения жильем военнослужащих .

"В бюджете не забыли и финансирование программы инженерного обустройства госграницы на востоке. Выделено 200 млн (грн – ИФ), мы будем очень рационально эту сумму использовать", - сказал В.Назаренко.

Официальный курс на 27 декабря 2016г – 26.365578 грн/$1