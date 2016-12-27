Все украинские международные пункты пропуска оборудованы необходимыми средствами контроля для введения "безвиза" с ЕС

Госпогранслужба Украины обеспечила все международные пункты пропуска оборудованием для считывания биометрических паспортов в рамках подготовки к введению безвизового режима с Евросоюзом, заявил глава погранведомства Виктор Назаренко.

"За 2016 год мы дополнительно оборудовали средствами биометрического контроля 53 пункта пропуска, в 29 установили необходимое оборудование по второй линии и 96 подключили к базе данных Интерпола. По состоянию на сегодня у нас все 157 международных пункта пропуска оборудовано", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По словам В.Назаренко, украинское погранведомство, как и другие структуры, готовится к введению безвизового режима с ЕС.

"Я думаю, что данная работа, которую проводит Госпогранслужба при взаимодействии с МВД и другими институциями, даст дополнительные аргументы для усиления позиции Украины во время переговоров в Брюсселе", - добавил он.